إسرائيل تعتقل فلسطينيا تبين لاحقا إصابته بكورونا

قالت مصادر إسرائيلية إنه تم إجراء فحص للشاب المعتقل لحظة اعتقاله وفي اليوم التالي ظهرت النتيجة ايجابية لاصابته بفيروس كورونا.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الجمعة إن إسرائيل اعتقلت شابا من رام الله الأربعاء الماضي تبين لاحقا إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي في رام الله أن المعتقل "طالب في جامعة بيرزيت ونقلته (القوات الإسرائيلية) إلى معتقل المسكوبية في القدس وبعد إجراء الفحص المخبري من قبل سلطات الاحتلال تبين إصابته بفيروس كورونا".

وأشارت إلى أن "طواقم الطب الوقائي في الوزارة قامت بأخذ تسع عينات من عائلته وهي قيد الفحص".

وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم إجراء فحص للشاب المعتقل لحظة اعتقاله وفي اليوم التالي ظهرت النتيجة ايجابية لاصابته بفيروس كورونا.

وأوضحت المصادر أن الشاب المعتقل لم تكن تظهر عليه أية أعراض إصابة بالفيروس.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن هناك أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت أن إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين ترتفع بذلك إلى 484 بما فيها الاصابات المسجلة في مدينة القدس.

وسُجلت أربع حالات وفاة بين الفلسطينيين اثنتين منها في مدينة القدس.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.

وسعت الحكومة الفلسطينية خلال هذا الأسبوع لتخفيف بعض الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا وسمحت بعودة بعض المصالح التجارية للعمل في إطار الموازنة بين الصحة والاقتصاد.