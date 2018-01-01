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إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا خلال الليلة الماضية بشبهة الإرهاب

إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا خلال الليلة الماضية بشبهة الإرهاب
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