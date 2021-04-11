إسرائيل تعرب عن تقديرها للعاهل المغربي الراحل

أعربت إسرائيل عن تقديرها العالي للعاهل المغربي الراحل محمد الخامس، وشكرها على مواقفه المؤيدة لليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

ونقلت قناة i24 العبرية عن رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى المغرب، دافيد غوفرين قوله: "نحيي ذكرى ستة ملايين يهودي لقوا حتفهم بسبب الهولوكوست النازية وهذه أيضا مناسبة لنقول شكرا ملك المغرب الراحل محمد الخامس على رفضه تسليم يهود المملكة إلى نظام فيشي الفرنسي، على الرغم من الضغوط الملموسة التي مورست عليه وعلى اليهود وقتها".

وشدد الدبلوماسي على أن هذا الأمر "يجب أن نتذكره وألا ننساه".

وتمكن محمد الخامس (الذي كان يقود المغرب بصفة سلطان خلال فترتين بين 1927 و1953 و1955-1957 وكملك في 1957-1961)، من التصدي بنجاح لمحاولات نظام فيشي الموالي للنازيين إجبار الرباط على تبني قوانين مناهضة لليهود وترحيل 250 ألف يهودي مغربي إلى معسكرات الإبادة النازية.

وقال الملك الراحل حينئذ جملة شهيرة " لست ملك المسلمين فقط، وإنما ملك لكل المغاربة"