"لسنا أعداء".. إسرائيل تعرض مساعدتها على الجيش اللبناني

كشفت اسرائيل الاربعاء، عن انها عرضت في اكثر من مناسبة، كان آخرها الاسبوع الماضي، تقديم مساعدات للجيش اللبناني الذي يعاني نقصا في الامدادات الاساسية، في مواجهة تصاعد قوة حزب الله المدعوم من إيران.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تصريح أوردته المواقع الإسرائيلية الأربعاء أنه "قدم الأسبوع الماضي عبر مسؤولين في الجيش الإسرائيلي اقتراحا نقلته "اليونيفيل" (القوات الأممية) لتقديم المساعدة للجيش اللبناني".

وأضاف: "لبنان أصبح جزيرة من عدم الاستقرار، والمواطنون اللبنانيون ليسوا أعداءنا. ولهذا عرضنا المساعدة على لبنان أربع مرات هذا العام، بما في ذلك في الأسبوع الماضي في مناشدة لقائد اليونيفيل".

وتابع: "نركز على مساعدة الجيش اللبناني الذي يعاني من نقص في الإمدادات الأساسية وفقدان أكثر من خمسة آلاف جندي تركوا صفوفه مؤخرا، وذلك في مواجهة تصاعد قوة "حزب الله" بدعم مباشر من إيران".

مساعدات ايطالية للجيش اللبناني

والاربعاء، قال الجيش اللبناني انه تسلم مركبا بحريا و3 آليات مقدّمة هبة من السلطات الايطالية في حفل أقيم بقاعدة بيروت البحرية.

وقال الجيش في بيان عبر موقعه الرسمي: "أقيم بعد ظهر اليوم في قاعدة بيروت البحرية، حفل تسلم مركب بحري و3 آليات مقدّمة هبة من السلطات الايطالية إلى الجيش اللبناني".

من جهتها، أصدرت السفارة الإيطالية في بيروت بيانا نقلته وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أكدت فيه "تسليم آليات وعتاد على شكل هبة مقدمة من إيطاليا للجيش اللبناني خلال حفل أقيم في قاعدة بيروت البحرية".

وقالت إن "عملية التسليم تندرج في سياق التعاون المستمر بين البلدين وفي إطار متابعة مؤتمر روما الثاني (لدعم قوات الأمن اللبنانية عام 2018) والمؤتمر الدولي الذي عقد تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو / حزيران 2021".

ولفت بيان السفارة الإيطالية، إلى أنه "من المتوقع تسليم المزيد من العتاد (إلى الجيش اللبناني) بحلول نهاية عام 2022".

وأوضحت أن "عملية التزويد بالآليات والعتاد تعتبر إحدى ركائز الالتزام الدولي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني".

وفي يونيو 2021، اتفقت 20 دولة في مؤتمر نظمته باريس وروما وعقد عبر الفيديو على تقديم مساعدة عاجلة إلى الجيش اللبناني في ظل الصعوبات التي يواجهها لبنان جراء الأزمة الاقتصادية والمالية.

ومنذ أواخر 2019 يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين أشد 3 أزمات في العالم، أدى الى انهيار مالي ومعيشي، وشح بالوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.