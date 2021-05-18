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إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 08:31
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار

لم يفصح جيش الاحتلال عن مصدر الطائرة المسيرة.

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من الحدود الإسرائيلية في منطقة وادي العيون بالأغوار.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تويتر: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار، حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية".

وأضاف: "تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن".

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في "تويتر"، صورا أشارت إلى أنها تعود لحطام هذه الطائرة.

ولم يفصح جيش الاحتلال عن مصدر الطائرة المسيرة.

كلمات دالة:إسرائيل

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