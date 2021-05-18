إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الأغوار

لم يفصح جيش الاحتلال عن مصدر الطائرة المسيرة.

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة اقتربت من الحدود الإسرائيلية في منطقة وادي العيون بالأغوار.

#عاجل في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت الى حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية. تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن pic.twitter.com/H7BAxIJDla — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 18, 2021

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تويتر: "في ساعات الصباح الباكر تم رصد وإسقاط طائرة مسيرة اقتربت من حدود الدولة في منطقة وادي العيون في الأغوار، حيث كانت تحت متابعة وحدة المراقبة الجوية".

وأضاف: "تم جمع حطام المسيرة من قبل قوات الأمن".

הפלת המל"ט באזור עמק המעיינות: תיעוד שבריו@rubih67 (צילום: יוחאי זה) pic.twitter.com/AUQRJ2eYrE — כאן חדשות (@kann_news) May 18, 2021

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في "تويتر"، صورا أشارت إلى أنها تعود لحطام هذه الطائرة.

ولم يفصح جيش الاحتلال عن مصدر الطائرة المسيرة.