إسرائيل تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 15

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المتحور الجديد “كوفيد-19” إلى 15 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة، الليلة الماضية، أن المصابين الجدد شخص يعمل في متجر وعميلة تواجدت في المتجر لأكثر من ربع ساعة، إلى جانب شخص عاد السبت الماضي من إيطاليا. ووصفت الوزارة حالتهم بالطفيفة.

في غضون ذلك، أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس قسم العمليات في الجيش الميجور جنرال اهارون حاليوا يخضع لعزل صحي بعد عودته من إجازة في إيطاليا مؤخرا، لافتة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان اجتمع مع حاليوا بعد رجوعه إلى إسرائيل قبل أن توعز وزارة الصحة للأخير بوجوب ملازمة منزله.

وأوضح ديوان رئاسة الوزراء أن نتنياهو غير ملزم بالخضوع للحجر بموجب تعليمات الوزارة. (د ب أ)