إسرائيل تعلن اسقاط طائرة مسيرة لحزب الله عبرت من لبنان

اعتبر الجيش الاسرائيلي إن "الواقعة تأتي في سياق الحرب على الوعي أكثر مما تحمله من آثار عملياتية".

قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه أسقط طائرة مسيرة تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بعد أن عبرت من لبنان إلى أجواء إسرائيل.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لا يوجد خطر وشيك على السكان أو القوات الإسرائيلية.



وتابع أن المُسيرة "اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان"، على حد تعبيره.

وأضاف أن قواته "تابعتها (الطائرة) طيلة الوقت حتى إسقاطها دون أن يشكل ذلك أي خطر على البلدات المجاورة".

وختتم بالإشارة إلى أن القيادة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي "تواصل الحفاظ على حالة جاهزية كبيرة ولن تسمح بخرق سيادة دولة إسرائيل".

ولفت محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، إلى أن المُسيرة بدائية الصنع وتستخدم لجمع المعلومات.

وقال إن "الواقعة تأتي في سياق الحرب على الوعي أكثر مما تحمله من آثار عملياتية".

واعتبر أن حزب الله يصر على خلق معادلة وصفها بـ"غير المتناسقة"، لتوجيه رسالة إلى الجيش الإسرائيلي مفادها: "أنتم تخترقون الأجواء اللبنانية، نحن أيضًا لدينا الطريق لاختراق الأجواء الإسرائيلية".

