إسرائيل تعلن التصدي لـ"وابل صواريخ" من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن نظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ أسقط وابلا من الصواريخ أطلق من قطاع غزة، الثلاثاء.



وجاء الإعلان بعدما دوت صافرات الإنذار تحسبا لهجوم صاروخي وشيك في جنوب إسرائيل، وفق ما أفاد مراسل سكاي نيوز.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت أي صواريخ سقطت بالأراضي الإسرائيلية، فيما رد الجيش الإسرائيلي أيضا عبر نيران المدفعية، حيث استهدفت أبراج مراقبة تابعة لحركة حماس.

وقال الجيش في بيان "يجري بحث التفاصيل".

وتزايدت حدة التوتر على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

ويأتي هذا بعد مظاهرات فلسطينية حاشدة على مدى أسابيع على طول الحدود، اعتبرتها إسرائيل غطاء لمحاولات اختراق السياج الحدودي.

وقُتل 116 فلسطينيا على الأقل وأصيب آلاف بجروح برصاص الجيش خلال الاحتجاجات مما أثار انتقادات خارجية.