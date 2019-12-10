إسرائيل تعلن المشاركة في معرض "دبي إكسبو"

ذكر حساب إسرائيل بالعربي على تويتر أنه تم في الإمارات التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض اكسبو دبي في العام المقبل.

أعلنت إسرائيل الثلاثاء مشاركتها رسميا في معرض "إكسبو دبي" المقرر إقامته عام المقبل بمشاركة نحو 190 دولة.

وذكر حساب إسرائيل بالعربي على تويتر أنه تم في الإمارات التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض اكسبو دبي في العام المقبل.

وتعول دبي على "إكسبو" الذي تستضيفه بين أكتوبر 2020 ونيسان 2021 لتنشيط قطاعيها التجاري والسياحي.

ويقول المنظمون إن المعرض الذي كلف الخزينة نحو 8 مليارات دولار، سيشمل 200 مطعم، وستعرض فيه عشرات المهرجانات والفعاليات.

وتأمل دبي في جذب 15 مليون زائر إلى الموقع الضخم جنوب دبي، والذي يتم بناؤه بقيمة 30 مليار درهم (8.2 مليارات دولار).

