إسرائيل تعلن رصد إطلاق قذيفتين من قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المتاخمة له.

وقال، في بيان، “متابعة للإنذار الذي سمع قبل قليل في منطقة غلاف غزة ومدينة سديروت (جنوبي إسرائيل)، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل”. وأشار إلى أنه “تم اعتراض القذيفة من قبل القبة الحديدية”.

وفجر السبت، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في غزة، ردا على إطلاق قذائف تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من الطرفين.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أعطى تعليماته “للاستعداد لأي سيناريو” فيما يخص المواجهة في قطاع غزة. (الأناضول)