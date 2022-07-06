"إسرائيل" تعلن عدد اليهود المهاجرين إليها من أوكرانيا

أعلنت "اسرائيل" أن عدد اليهود الذين هاجروا من أوكرانيا إليها، منذ بداية التدخل العسكري الروسي هناك، بلغ بحسب بيانات وزارة الهجرة والاستيعاب، قرابة 30 ألف شخص.

ووفقًا لبيانات وزارة الهجرة والاستيعاب، فإن الغالبية العظمى من المهاجرين الجدد قد حصلوا على اقامة ، باستثناء حوالي 2000 هم في طور تنظيم وضعهم .

وحسب البيانات فان حوالي 46٪ من المهاجرين هم في سن (22-60) ، بمن فيهم العاملون في التجارة والتسويق والتكنولوجيا والهندسة والعلوم الإنسانية والاجتماعية والمحاسبة والقانون وعلوم الكمبيوتر والطب و المسعفين وأكثر.

واقام معظم هؤلاء في المستوطنات وبقي 421 في الفنادق ومن المتوقع أن ينتقلوا إلى المستوطنات في الأسابيع المقبلة.

اختار معظم المهاجرين الاستقرار في حيفا التي استوعبت أكثر من 3300 مهاجر.بعد ذلك ، أكثر المدن استيعابًا هي نتانيا وتل أبيب.