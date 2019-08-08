إسرائيل تعلن مقتل جندي طعنا في هجوم فلسطيني بالضفة الغربية

لم يتهم الجيش الاسرائيلي أحدا على الفور بقتل الجندي، لكن نتنياهو أصدر بيانا يصف الحادث بأنه هجوم فلسطيني "قذر".

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم العثور على أحد جنوده مطعونا حتى الموت في الضفة الغربية المحتلة الخميس، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه قُتل على يد مهاجم فلسطيني.

وذكر بيان الجيش أنه تم العثور على الجثة قرب مستوطنة إلى الشمال من مدينة الخليل.

ولم يتهم الجيش أحدا على الفور بقتله، لكن نتنياهو أصدر بيانا يصف الحادث بأنه هجوم فلسطيني.

وقال نتنياهو "تقوم قوات الأمن بعملية ملاحقة، من أجل الإمساك بالإرهابي الخسيس ومحاسبته".

والجندي البالغ الـ18 من العمر كان طالبا في مدرسة دينية في مستوطنة ميغدال عوز بالقرب من المكان الذي عثر فيه على الجثة.

وقال مدير المدرسة للإذاعة الاسرائيلية أن الجندي كان يتبع برنامج خدمة عسكرية خاصا يتضمن دراسات دينية.

وأعلن الحاخام شلومو ويلك "توجه الجندي الى القدس بعد الظهر لشراء هدية لأساتذته".

وأضاف "كان على اتصال بنا قبل نصف ساعة من مقتله، وهو في الحافلة عائدا الى المدرسة الدينية".

وتابع "لكنه قتل على بعد نحو 100 متر من موقف الحافلات قبل دخوله المستوطنة".

ولطالما كانت الخليل والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة بها نقطة مشتعلة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.