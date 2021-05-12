إسرائيل تعلن مقتل جندي وإصابة اثنين اخرين بصاروخ أطلقته حماس‎

منذ الاثنين، أطلقت حماس أكثر من ألف صاروخ، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي في اتجاه إسرائيل.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أحد جنوده بصاروخ أطلقته حركة حماس على قواته بالقرب من قطاع غزة، في اليوم الثالث من التصعيد العنيف بين الجانبين.

وأضاف البيان: ”قتل الرقيب عومر طبيب (21 عاما) صباح الأربعاء في هجوم بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حركة حماس من قطاع غزة“.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت سيارة جيب عسكرية إسرائيلية على الجانب المقابل لشمال غزة بصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي: ”إن جنديا آخر أصيب بجروح خطيرة في الهجوم ، فيما أصيب ضابط بجروح متوسطة“.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس أكثر من ألف صاروخ، بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي في اتجاه إسرائيل.

وردّ الجيش بمئات الضربات الجوية على قطاع غزة الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص وتسيطر عليه حركة حماس.