إسرائيل تعلن نقل أولى شحنات اللقاح إلى الفلسطينيين

أعلنت اسرائيل الاثنين، انها نقلت الى السلطة الفلسطينية ألفي جرعة من لقاح كورونا، تمثل الشحنة الاولى من مجمل الكمية المقرر ايصالها اليهم والمؤلفة من خمسة الاف جرعة.

وقالت وحدة الاتصال العسكري الإسرائيلية مع الفلسطينيين في بيان إن اللقاحات نقلت إلى الضفة الغربية المحتلة وإن الفرق الطبية في السلطة الفلسطينية ستستخدم هذه اللقاحات.

ورفض المسؤولون الفلسطينيون تأكيد البيان أو نفيه.

وقال متحدث باسم الوحدة إن إسرائيل خصصت ثلاثة آلاف جرعة أخرى للفلسطينيين.

وتتقدم إسرائيل دول العالم في مسألة تطعيم السكان في حين تحاول السلطة الفلسطينية على نحو منفصل الحصول على الجرعات الخاصة بمواطنيها. وطلبت السلطة شحنة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي.

وقال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إن الفلسطينيين سيحصلون على ما يتراوح بين 35 و 40 ألف جرعة لقاح من برنامج كوفاكس العالمي لشراء اللقاحات في الأسابيع القامة.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967 . ويطالب الفلسطينيون بها من أجل دولة مستقلة يأملون في إقامتها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

