إسرائيل تفرض إغلاقاً على الأراضي الفلسطينية‎ بحجة مواجهة فيروس كورونا

تعتزم سلطات الإحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، بحجة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية)، مساء الخميس، على صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “تتجه إسرائيل بدءًا من يوم الأحد المقبل لفرض إغلاق على كافة الأراضي الفلسطينية”.

وأشارت الهيئة إلى أنه “سيطلب من الجيش الإسرائيلي العمل على منع تسلل أي فلسطينيين للعمل في إسرائيل”.

وأصاب فيروس كورونا 573 شخصًا في إسرائيل، حتى مساء الخميس، بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، بينما أصاب 47 فلسطينيًا، بحسبما أعلنت الحكومة الفلسطينية.

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا 244 ألف و526 شخصًا في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة. (الأناضول)