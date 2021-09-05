إسرائيل تفرض الاغلاق التام على الضفة وغزة

اعلن الجيش الإسرائيلي انه سيفرض إغلاقا تاما على الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ يوم الإثنين، وحتى 28 من الشهر الجاري.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إنه "وفقا لتقييم الوضع الأمني ​​وتوجيهات المستوى السياسي، سيتم فرض إغلاق عام على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والمعابر في قطاع غزة خلال الأعياد".

وخلال الأعياد اليهودية "سيتم إغلاق المعابر التجارية، وسيسمح بالمرور في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط ورهنا بموافقة منسق عمليات الحكومة في المناطق الفلسطينية"، بحسب المصدر ذاته.

وسيبدأ الإغلاق، يوم غد، الإثنين، اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى منتصف ليل الأربعاء - الخميس 8 أيلول/ سبتمبر، وذلك خلال عيد رأس السنة وفقا للتقويم العبري.

وبمناسبة ما يسمى بـ"يوم الغفران" سيبدأ الإغلاق مجددا الأربعاء الموافق 15 أيلول/ سبتمبر 2021 الساعة الواحدة ظهرا، حتى منتصف ليل اليوم التالي (الخميس- الجمعة).

وفي الرابعة من مساء الإثنين 20 أيلول/ سبتمبر الجاري، سيم استئناف الإغلاق بمناسبة "عيد العرش" حتى منتصف ليل اليوم التالي (الثلاثاء - الأربعاء).

وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، سيتم فرض الإغلاق على الضفة والقطاع بمناسبة عيد "بهجة التوراة" (عيد الانتهاء من تلاوة التوراة) ابتداء من الرابعة مساء الإثنين 27 أيلول/ سبتمبر إلى منتصف ليل اليوم التالي (الثلاثاء - الأربعاء).