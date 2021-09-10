استشهاد طبيب بالقدس وإصابة عشرات الفلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال مواجهات بالضفة

قتلت القوات الاسرائيلية بالرصاص الجمعة، طبيبا فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة بزعم طعنه جنديا، فيما اصيب 40 فلسطينيا بنيرانها خلال مسيرات تضامنية مع الأسرى.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية مساء الجمعة، عن استشهاد الطبيب حازم الجولاني الذي أصيب برصاص الاحتلال في القدس.

وذكرت الهيئة في بيان أنه جرى نقل الطبيب الجولاني إلى مستشفى “هداسا عين كارم”، حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في تصريح مكتوب “وصل مشتبه به مؤخرًا إلى باب المجلس، حيث حاول طعن ضباط شرطة”.

وأضافت “تم تحييد الفلسطيني، واعتقاله على الفور من قبل ضباط شرطة آخرين”.

وتابعت “أُصيب أحد الضباط بجروح طفيفة”.

عملية طعن شرطي صهيوني قرب باب العامود في القدس المحتلة، قبل قليل. pic.twitter.com/zZzXixGL8A — shatha hammad | شذى حماد (@shathahammad4) September 10, 2021

وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت على الفور أبواب البلدة القديمة.

مسيرات تضامن مع الاسرى

الى ذلك، أصيب 40 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالإجراءات الانتقامية بحق الأسرى اثر فرار ستة من زملائهم من سجن جلبوع الاثنين الماضي.

وقالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطينية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن طواقمها تعاملت مع 40 إصابة خلال المواجهات المندلعة في بلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس (شمال).

وأوضح البيان أن بين الإصابات 6 بالرصاص المعدني، و30 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، إضافة إلى إصابة بالسقوط، وواحدة بقنبلة غاز بشكل مباشر، واثنتين بالإغماء.

وشهدت عدة مواقع بالضفة الغربية، وقفات ومسيرات تضامنا مع الأسرى، تحول بعضها إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين.

ورصد مراسل الأناضول، 7 نقاط مواجهة هي "بلدات بيتا، وبيت دجن، وبرقة"، في نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية (شمال)، والمدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة (وسط)، وبلدة بيت أمر شمالي الخليل، وحي باب الزاوية وسط الخليل (جنوب).

وكانت فصائل فلسطينية، قد دعت إلى اعتبار الجمعة "يوم غضب" ضد الاحتلال بسبب انتهاكاته بحق المعتقلين، بعد فرار 6 أسرى من سجن جلبوع.

ولليوم الرابع، تنكل السلطات الإسرائيلية بالأسرى، "كعقاب جماعي"، على نجاح 6 معتقلين، جميعهم من سكان محافظة جنين، بالفرار من سجن جلبوع، شديد الحراسة، الاثنين الماضي.