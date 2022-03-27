إسرائيل تقرر استئناف زيارات أسرى غزة وتزيد عدد التصاريح لعمال القطاع

قررت إسرائيل الاحد، استئناف برنامج زيارات العائلات الفلسطينية في قطاع غزة لذويهم الأسرى في سجونها اعتبارا من الثلاثاء، اضافة الى زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لابناء القطاع.

كانت اسرائيل علقت الزيارات للاسرى من قطاع غزة منذ عامين تزامنا مع انتشار جائحة كورونا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة أن "السلطات الإسرائيلية أبلغتنا قرارها باستئناف برنامج الزيارات العائلية لأهالي قطاع غزة اعتبارا من الثلاثاء المقبل".

فيما قالت المتحدثة باسم اللجنة في غزة، سهير زقوت، للأناضول، إن "إسرائيل أوقفت هذا البرنامج في مارس/ آذار 2020، مع انتشار جائحة كورونا".

وأشادت باستئناف الزيارات بقولها إن "هذه لحظة هامة في حياة المعتقلين وذويهم، حيث تمثل الزيارات العائلية شريان الحياة للمحرومين من حريتهم".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 33 سيدة و160 قاصرا و490 معتقلا إداريا (دون تهمة) حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

عمال قطاع غزة

الى ذلك، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت خلال مؤتمر صحفي مشترك في القدس مع وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن أن حكومته قررت الاحد، بإضافة تصاريح عمل لعمال من قطاع غزة، من 12 ألفا إلى 20 ألفا.

وكانت القناة الـ13 قالت في وقت سابق الاحد، إن "الحكومة الإسرائيلية ستوافق اليوم على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من قطاع غزة إلى 20 ألفا".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في وقت سابق، أن "إسرائيل ستعلن قبل حلول شهر رمضان مباشرة، تسهيلات دراماتيكية لسكان قطاع غزة وستزيد حصة العمال من غزة من 12 ألفا إلى 20 ألفا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة الإسرائيلية ستوافق يوم الأحد على مبادرة وزير الأمن بني غانتس لزيادة عدد العمال".

بدورها كشف إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل الزيادة في حصة العمال الفلسطينيين من غزة، وقالت إن "الحكومة ستوافق يوم الأحد على زيادة حصة العمال الفلسطينيين من غزة إلى 2050 عاملا منهم 12 ألفا في مجال البناء، و8 آلاف في مجال الزراعة و50 في مجال المعابر وخدماتها - ستكون هذه هي المرة الأولى منذ سيطرة حماس على قطاع غزة التي ستقر وتوافق فيها إسرائيل على دخول عمال وليس "تجار".

وكان السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد كشف في تصريح خاص لوكالة سوا الاخبارية مساء الخميس، عن اتفاق تم مع الجانب الإسرائيلي قبل 6 شهور، بمنح قطاع غزة 30 ألف تصريح عمل.

وأضاف: "عدد عمال غزة سوف يرتفع تدريجيا ولكن هناك مشكلة تتعلق بالقدرة الاستيعابية لمعبر بيت حانون "ايرز".