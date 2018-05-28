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إسرائيل تقرر حرمان معتقلي "حماس" من مشاهدة المونديال

إسرائيل تقرر حرمان معتقلي "حماس" من مشاهدة المونديال
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