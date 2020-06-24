إسرائيل تقر أنظمة الطوارئ لـ45 يوما وتستدعي الجنود للمساعدة بمواجهة كورونا

فرضت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، القيود على حركة التنقل في مدينة العاد وسط فلسطين المحتلة ، وعدة أحياء في طبريا.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة عنها مساء أمس مناطق موبوءة، إثر تسجيل ارتفاع في وتيرة الإصابات بفيروس كورونا فيها، وحضزت الدخول والخروج منها إلا لأغراض العمل.

من جهته، وقع بيني جانتس، وزير الجيش الإسرائيلي اليوم، قرارا باستدعاء 250 جنديا إسرائيليا من قوات الاحتياط للمساعدة في مواجهة انتشار فيروس كورونا من جديد في المدن المختلفة.

وذكر موقع يديعوت أحرونوت، أن غالبية الجنود الذين تم استدعاؤهم هم من أفراد الجبهة الداخلية، وسيتم استخدامهم وفق الحاجة، وسيسري قرار الاستدعاء حتى تاريخ 30 يوليو/ تموز المقبل.

إلى ذلك أقرت الكنيست بكامل هيئتها قبل منتصف الليلة الماضية بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون القاضي بتمديد سريان مفعول أنظمة الطوارئ بـ45 يوما.

وتهدف هذه الأنظمة وفق ما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية العامة “مكان”، إلى حصر تفشي وباء كورونا من خلال اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية بما في ذلك رفع الغرامة المالية المفروضة على من لا يرتدي كمامة إلى 500 شيكل بدلا من مائتين.

وذكرت و زارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن عدد مرضى الكورونا في إسرائيل، بلغ 21666، بينهم 308 وفيّات، ومن مجمل الإصابات هناك 44 وصفت حالتهم متوسطة و45 خطيرة و 28 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، و 15898 تماثلوا للشفاء، علما أن المرضى حاليا عددهم 5460”.

من جهتها ذكرت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في جهاز التعليم يقترب من 800، وفي أعقاب ذلك أغلقت 219 مؤسسة تعليمية وكذلك فُرض الحجر المنزلي على حوالي 24 الف تلميذ ومعلم.

ومع الارتفاع المتواصل بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا، شرعت الشرطة الإسرائيلية، بتطبيق الإجراءات المشددة وتحرير المخالفات والغرامات المالية على كل من لا يلتزم بتعليمات الوقاية، وبضمنها وضع الكمامة والحفاظ على التباعد في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم والقاعات والمقاهي.