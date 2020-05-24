إسرائيل تقصر مراقبة هواتف مرضى كورونا على "حالات خاصة"

حدت الحكومة الإسرائيلية الأحد من مشاركة جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في تتبع هواتف المصابين بفيروس كورونا المستجد، قائلة إن الأجراء سيكون ملاذا أخيرا في حال لم تكن التحريات كافية.

ومع تفشي فيروس كورونا، تخطت الحكومة الكنيست في مارس آذار الماضي بإقرارها إجراءات طوارئ مكنت من استخدام تكنولوجيا عادة ما تستخدم لمكافحة الإرهاب. وطعن نشطاء مدافعون عن الخصوصية على الإجراء أمام القضاء.

وعدلت الحكومة القرار بالسماح بتتبع الهواتف "في حالات خاصة محددة... عندما تتعذر معرفة المكان بأساليب أخرى". وعزت ذلك إلى تراجع معدلات العدوى في إسرائيل.

لكن الحكومة قالت في بيان إن قرار تقليص نطاق تدخل شيت بيت قد يعاد النظر فيه في حال الخوف من تزايد معدلات الإصابة بالفيروس.

وأبلغت إسرائيل، التي يسكنها تسعة ملايين نسمة، عن إصابة 16712 بفيروس كورونا و279 حالة وفاة. واستأنفت المدارس والشركات نشاطها وسط تفاؤل حذر بشأن السياسات الصحية.

