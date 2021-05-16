إسرائيل تقصف منزل يحيى السنوار في غزة

قصفت إسرائيل منزل يحيى السنوار زعيم حركة حماس في غزة في ساعة مبكرة من صباح الأحد وأطلقت الحركة الإسلامية وابلا من الصواريخ على تل أبيب في الوقت الذي دخلت فيه العمليات القتالية اليوم السابع دون ظهور ما يشير إلى تراجعها.

وقال مسؤولو الصحة إن ما لا يقل عن أربعة فلسطينيين استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية عبر القطاع الساحلي وأصيب كثيرون مع هدير أصوات القصف العنيف طوال الليل.

وأعلنت طواقم الدفاع المدني أنها تعمل على إنقاذ فلسطينيين عالقين تحت منازل دمرتها إسرائيل بغزة. وأعلنت “الصحة” الفلسطينية انتشال 5 أطفال أحياء من تحت ركام منازل دمرتها إسرائيل.

وكان شهود عيان قالوا إن طائرات إسرائيلية شنت، فجر الأحد، بشكل متزامن عشرات الغارات، العنيفة وغير المسبوقة على منازل وشوارع، في مناطق متعددة من قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة مواطنين وإصابة 15 حسب ما أعلنت مصادر طبية.

وقال شهود العيان، إنهم فوجئوا بأصوات انفجارات هائلة، أحدثت اهتزازات كبيرة في المنازل.

وذكروا أن الغارات أصابت منازل، بشكل مباشر، بدون سابق إنذار، ما تسبب باستشهاد أربعة مواطنين وفي حدوث إصابات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الاحتلال يستهدف من جديد المدنيين العزل والأطفال والنساء.

وبدون سابق إنذار، دمرت طائرات حربية إسرائيلية، عشرات الشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، فجر اليوم الأحد، في حي الرمال، غربي مدينة غزة.

وقال شهود عيان، إنهم فوجئوا في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأحد، بقصف غير مسبوق، طال المنطقة، من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ودمر الشوارع والمنازل.

وتقع المنطقة في شارع الوحدة، غربي مدينة غزة.

ولحق بالمنطقة دمار هائل، طال الشوارع والمنازل التي تحولت إلى كتلة من الركام. كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقرين أمنيين على الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وهرع الإسرائيليون إلى الملاجئ لدى انطلاق صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ قادمة في تل أبيب وضواحيها. وقال مسعفون إن نحو عشرة أشخاص أصيبوا أثناء اندفاعهم نحو الملاجئ.

كذلك أصدرت كتائب القسام بيانا فجر الأحد أعلنت فيه قصف بئر السبع برشقة صاروخية “رداً على استهداف العدو للمدنيين الآمنين”.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر الأحد، بأن 12 صاروخا أطلقت من قطاع غزة على منطقة بئر السبع، جنوبي إسرائيل.

وقالت الهيئة (إذاعة رسمية)، إن “12 صاروخا أطلقت من قطاع غزة على منطقة بئر السبع، 7 منها سقطت على مناطق مفتوحة، و5 اعترضتها منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ”.

وأشارت إلى أن صافرات الإنذار أطلقت مرتين خلال فترة قصيرة.

وذكرت أن “القبة الحديدية” اعترضت الصواريخ فوق المنازل في المنطقة.

وقال الجيش الاسرائيلي إن حركة حماس أطلقت المزيد من الصواريخ على إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وكتب الجيش الإسرائيلي عبر صفحته على تويتر “بعد التهديد بإطلاق صواريخ على تل أبيب، أطلقت حماس وابلًا كثيفًا من الصواريخ من غزة على وسط وجنوبي إسرائيل”.

وكانت حماس قد أعلنت أنها ستطلق صواريخ على تل أبيب منتصف الليل”

وفي وقت سابق من يوم السبت، أطلق مسلحون فلسطينيون بالفعل صواريخ ثلاث مرات في تعاقب سريع على منطقة تل أبيب الكبرى. وفي مدينة رمات غان قرب تل أبيب قتل رجل عندما أصابه أحد الصواريخ.

وأعرب المجتمع الدولي السبت عن قلقه البالغ لتدمير القصف الإسرائيلي على غزّة مقرّات وسائل إعلام دولية وقتله ثمانية أطفال، في هجمات ردّت عليها الفصائل الفلسطينية في القطاع بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه المدن الكبرى في إسرائيل.

وانهار في غزة مبنى الجلاء المكوّن من 13 طبقة ويضم فرق قناة الجزيرة القطرية ووكالة الأنباء الأمريكية اسوشييتد برس (آي بي) إثر تعرّضه لعدة صواريخ، وفق ما ذكر صحافيون في فرانس برس.

وفي نيويورك، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فجر الأحد، عن “الاستياء” من تزايد أعداد الضحايا المدنيين، جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.

وقال البيان، إن “الأمين العام أعرب عن استيائه من تزايد عدد الضحايا المدنيين، بما في ذلك مقتل 10 أفراد من نفس العائلة، بينهم أطفال، نتيجة غارة جوية إسرائيلية، في مخيم الشاطئ بمدينة غزة”.

وأضاف: “كما أن غوتيريش منزعج للغاية من تدمير غارة إسرائيلية (السبت) لمبنى شاهق في مدينة غزة كان يضم مكاتب العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية وكذلك شققا سكنية”.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، وفق البيان ذاته، على أن “أي استهداف عشوائي للمدنيين والإعلام ينتهك القانون الدولي ويجب تجنبه بأي ثمن”.

ومنذ الإثنين، تشن إسرائيل عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 149 شهيدا، بينهم 41 طفلا، و23 سيدة، و1100 إصابة بجراح متفاوتة، بحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما استشهد 15 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى المئات من الجرحى.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح، حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.

وأكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أجرى محادثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، عبر التلفزيون أنّه يلقى “دعماً مطلقاً” من سيّد البيت الأبيض.

من جهته أكد بايدن أنّه يدعم حق إسرائيل في “الدفاع عن نفسها” في مواجهة هجمات حماس، مبديا في الوقت نفسه قلقه إزاء “سلامة الصحافيين”.

صدمة وارتياع

وأعربت وكالة أسوشييتد برس عن “صدمتها وارتياعها”، وقال مديرها التنفيذي غاري برويت في بيان “لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح”.

وقال وليد العمري مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية إنّ إسرائيل لا تريد “فقط نشر الدمار والقتل في غزة، وإنما تحاول إسكات الأصوات الإعلامية التي تشاهد وتوثق وتنقل حقيقة ما يجري”.

وفي باريس، أكّدت وكالة فرانس برس على لسان رئيسها التنفيذي فابريس فريس “تضامنها الكامل مع وسائل الإعلام التي دمّرت مكاتبها في غزة”، مطالبة باحترام “الحقّ في الإعلام”.

بدوره قال فيل شيتويند مدير الأخبار في فرانس برس “لقد صُدمنا بشدّة لواقع أنّ مكاتب إعلامية استُهدفت بهذه الطريقة”.

وكان مكتب وكالة فرانس برس في غزة تعرّض في 2012 لقصف لكن من دون أن يصاب الصحافيون بأذى.

وتلقّى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً السبت من بايدن هو الأول بينهما، ودعا عباس خلاله إلى “وقف الاعتداءات الإسرائيلية”.

وقال الرئيس الفلسطيني، وفق بيان الرئاسة الفلسطينية، إنّ “الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي”.

في المقابل أوضح البيت الأبيض أن بايدن قال لعباس إنّ على حماس “وقف استهداف إسرائيل بالصواريخ”.

ومن المقرر وسط هذه التطورات أن يلتقي مسؤول الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية هادي عمرو، مع القادة الإسرائيليين في القدس اليوم الأحد قبل التوجه إلى الضفة الغربية المحتلة لإجراء محادثات مع المسؤولين الفلسطينيين.

وستكون لمجلس الأمن الدولي جلسة جديدة اليوم. (وكالات)