إسرائيل تقصف موقعا قرب الحدود مع قطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت موقعا فلسطينيا، قرب الحدود الشرقية، لوسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن قوات الجيش الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وسط القطاع، كما أطلقت مصابيح إنارة في سماء المنطقة.

وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان، أن الموقع الذي قصفه الجيش، يتبع لما يعرف باسم “قوات الضبط الميداني” التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية التي تديرها حركة حماس، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

كما نقل مراسل الأناضول عن الشهود قولهم، بسماع حركة لآليات الجيش قرب السياج الأمني، بالإضافة لتحليق طائرات بدون طيار في مكان الحدث.

ولم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا حول الحادث حتى 2:20 تغ. (الأناضول)