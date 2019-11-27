إسرائيل تقصف موقعا يتبع لـ"حماس" في غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية ليل الثلاثاء/ الأربعاء على قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، حسبما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقع تدريب يتبع لجماعات فلسطينية مسلحة في جنوب قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون وقوع إصابات.

وأفاد مراسلون أن الطائرات الإسرائيلية شنت ست غارات متتالية، على موقع يُطلق عليه محليا اسم “القادسية”، ويتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل اعترضت القبة الحديدية قذيفة منهما دون أن يتحدث عن إصابات أو أضرار.

وشهد قطاع غزة منتصف الشهر الجاري موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل أدت إلى استشهاد 35 فلسطينيا، وانتهت بتدخل من مصر والأمم المتحدة للتهدئة. (وكالات)