إسرائيل تلغي مؤتمر أبراهام التطبيعي

قررت إسرائيل إلغاء مؤتمر كان من المقرر ان تستضيفه الشهر المقبل احتفالا بمرور عامين على اتفاقات أبراهام للتطبيع بعد رفض دول عربية معنية المشاركة فيه، بحسب ما اعلنه وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن الوزير فريج قوله أن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".

واوضح ان مندوبي الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر نقلوا "رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلا في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر".

واكد فريج انه "ببالغ الحزن اضطررنا إلى تأجيل المؤتمر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاتفاقيات أبراهام بسبب مقتضيات الانتخابات"، مضيفا أن وزارة التعاون الإقليمي ستحاول عقد مؤتمر بديل بعد انتخابات الكنيست.

وينتمي الوزير فريج الى حزب "ميرتس" الذي تظهر الاستطلاعات انه قد لا يتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات وبما يمكنه من الحصول على مقاعد في الكنيست.

وبدأت إسرائيل التحضير للمؤتمر الذي كان من المزمع عقده في شهر سبتمبر قبل حل الكنيست، وأجرت اتصالات مع دول "اتفاقيات أبراهام" الإمارات، البحرين، المغرب والسودان.

وكان هدف هذا المؤتمر الترويج إلى تقدم العلاقات بين إسرائيل ودول "اتفاقيات أبراهام".

وبينما رفضت معظم الدول الدعوة، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مشاركته في يوليو، ومن المقرر أن يزور إسرائيل في سبتمبر من أجل بحث فتح سفارة المملكة في تل أبيب.