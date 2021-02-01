"إسرائيل" تمدد إجراءات الحجر للمرة الثالثة

قرّرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد أن تُمدّد لخمسة أيّام اضافية إجراءات الحجر التي كان مقرّراً أن تنتهي عند منتصف الليل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال ووزارة الصحّة في بيان مشترك.

فمع استمرار ارتفاع عدد المصابين رغم حملة التطعيم المكثّفة، مدّدت الحكومة للمرّة الثالثة إجراءات الحجر التي فُرضت على الإسرائيليين في 27 كانون الاول/ديسمبر.

وبعد اجتماع طويل، اتّفق الوزراء على إبقاء الحجر حتى الجمعة. وجاء في بيان أنّ الحكومة ستجتمع الأربعاء المقبل للبحث في الوضع والنظر في تمديد آخر.

وانتهك آلاف اليهود الأرثوذكس المتطرفين الأحد إجراءات الحجر عندما شاركوا في جنازة حاخام في القدس العربية المحتلة.

كما احتشد الآلاف مساءً في المدينة نفسها للمشاركة في جنازة حاخام آخر هو يتسحاق شينر، في خرق جديد لإجراءات الحجر التي لا يُسمح بموجبها سوى لعشرين شخصا بالمشاركة في جنازة.

وصوت برلمان كيان الاحتلال خلال اليوم لصالح زيادة الغرامات بحق مخالفي القيود الصحية.

وصوّت النواب في قراءة ثالثة على مشروع قانون ينص على مضاعفة مبلغ الغرامات للشركات والمدارس التي تُخالف الإجراءات، من خمسة إلى عشرة آلاف شيكل (2500 يورو).

وقالت وزارة الصحة إن “إسرائيل” لقحت خلال الشهر الماضي أكثر من ثلاثة ملايين من سكانها.

وتعهدت “إسرائيل” مشاركة بياناتها حول آثار هذا التلقيح مع شركة فايزر العملاقة مقابل التسليم السريع للقاحات.

ورغم هذه الحملة التي اتاحت تلقيح ثلث السكان، سجل كيان الاحتلال في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يزيد قليلا على 3500 إصابة جديدة بالفيروس.

كما مدد وزير الداخلية ارييه درعي ليومين إغلاق المعابر الحدودية مع الأردن ومصر والذي كان اعلن عنه الاربعاء الماضي.

اما الرحلات الدولية المتوقفة منذ 26 كانون الثاني/يناير فستبقى معلقة وسيظل مطار بن غوريون الدولي مغلقا لأسبوع آخر بناء على قرار الحكومة.

ورغم هذه الإجراءات الصحية، فإن كانون الثاني/يناير يُعتبر الأكثر تأثيرا في “إسرائيل” لناحية عدد الوفيات، إذ سجلت البلاد خلال هذا الشهر أكثر من الف وفاة بالفيروس من بين أكثر من 4700 وفاة بكوفيد-19 تم تسجيلها منذ آذار/مارس.

وحتى تاريخ 31 كانون الثاني/يناير، سجلت “إسرائيل” رسمياً 643,006 إصابات بالفيروس، بينها 4786 وفاة. (أ ف ب)