إسرائيل تمدد منع عمل تلفزيون فلسطين في القدس 6 أشهر

لا يوجد مقر لتلفزيون فلسطين في القدس وإنما يبث من خلال استوديو مستأجر من إحدى الشركات العاملة في المدينة.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية يوم الاثنين إن إسرائيل مددت قرارا بمنع عمل تلفزيون (فلسطين) التابع لها ستة أشهر أخرى في مدينة القدس.

وقالت في بيان إنها "ستواصل العمل بغض النظر عن هذا القرار الاحتلالي لأنها تؤمن أن من مهتمها ومسؤولياتها نقل الحقيقة في كافة الظروف مهما كانت صعبة".

وجاء في القرار الصادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أنه قرر تمديد منع عمل تلفزيون فلسطين في نطاق دولة إسرائيل لأن ذلك مخالف للاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في عام 1994.

كانت إسرائيل قد أصدرت في نوفمبر تشرين الثاني قرارا بمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس إضافة إلى مؤسسات فلسطينية أخرى.

ولا يوجد مقر لتلفزيون فلسطين في القدس وإنما يبث من خلال استوديو مستأجر من إحدى الشركات العاملة في المدينة.

وقالت الهيئة في بيانها إن القرار "تعسفي وانتهاك سافر للقانون الدولي... لأنه يمنع تلفزيون فلسطين من العمل في القدس الشرقية، وهي أرض فلسطينية محتلة، اعترفت بها أكثر من 140 دولة، عاصمة لدولة فلسطين المحتلة، وانتهاك لحرية الرأي والتعبير من جهة أخرى".

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمة أبدية موحدة لها. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

