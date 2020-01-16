إسرائيل تمنع بعثاتها الطلابية من زيارة إثيوبيا

حظرت إسرائيل على بعثاتها الطلابية زيارة إثيوبيا، بناء على تقرير أمني عبر عن خشية من تهديد محتمل في هذا البلد

وتم تعليق عشرات الرحلات، التي كانت مقررة العام الجاري.

وقالت وزارة التربية الإسرائيلية "تقرر عدم إرسال بعثات طلابية إلى إثيوبيا في هذه المرحلة، بعد توجيهات الجهات الأمنية وتحذيرات من السفر من جانب وزارة الخارجية".

وأضافت الوزارة، أنه سيتم إجراء تقييم آخر للأوضاع في الأيام القادمة.

وفي أغسطس من العام 2018، عثر على جثمان الطالبة الإسرائيلية المفقودة آية نعامنة 21 عاما، في صحراء إثيوبية، حيث كانت ضمن بعثة طلابية، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن آية توفيت على الأرجح نتيجة سقوط، بعد انفصالها عن مجموعتها خلال جولة.

وتقول هيئة مكافحة الإرهاب الخاضعة لرئاسة الحكومة الإسرائيلية إن "هناك تهديدا محتملا ومستمرا لإلحاق الأذى بالإسرائيليين اليهود، الذين يعيشون في المقاطعة الصومالية شرق إثيوبيا والحدود مع جيبوتي"، محذرة من أن "الإرهاب قد يمتد إلى عمق إثيوبيا"