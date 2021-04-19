إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر

منع كيان الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، من السفر خارج فلسطين المحتلة 4 أشهر.

وقال بيان لمكتب خطيب الأقصى، إن مخابرات الاحتلال (إسرائيل) سلمت الشيخ عكرمة صبري قرارا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر، بأمر من وزير الداخلية الإسرائيلي، الحاخام آريه درعي.

ولم يوضح البيان سبب قرار المنع، كما لم يصدر بيان رسمي إسرائيلي بهذا الشأن.

من جانبه، وصف الشيخ صبري، في مقطع متلفز قرار منعه من السفر بـ”التعسفي”.

وأضاف: “نحن مرابطون في فلسطين، ولن نغادرها أصلا، ونقول للاحتلال هذه القرارات لن تفت في عضدنا ولن تضعف من عزائمنا، ومواقفنا إيمانية ثابتة لأننا أصحاب حق شرعي في هذه الديار”.

وفي 26 مارس/آذار الماضي، أصدرت السلطات الإسرائيلية، قرارا بمنع الشيخ صبري، من السفر لمدة شهر قابلة للتمديد.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت صبري، عدة مرات، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وفي مارس/ آذار الماضي، كان آخر اعتقال تعرض له الشيخ صبري، من منزله بمدينة القدس الشرقية المحتلة، لعدة ساعات، قبل الإفراج عنه.

وسبق أن شغل الشيخ عكرمة صبري (82 عاما) منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية. (الأناضول)