إسرائيل تمنع دخول مساعدات إنسانية حيوية إلى غزة

اكدت الاونروا انه "لا يوجد ما يبرر رفض وصول المساعدات الحيوية إلى الأشخاص الأشد تضررا في غزة".

قال فيليب لازاريني، مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف في رسالة نشرها الأربعاء، عبر صفحة "أونروا" على "فيسبوك" انه "لا يوجد ما يبرر رفض وصول المساعدات الحيوية إلى الأشخاص الأشد تضررا في غزة".

وأوضح أن فريق الوكالة في غزة وفي الرئاسة العامة "على اتصال يومي مع إسرائيل من أجل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى غزة".

وأشار لازاريني إلى أنه ينتظر "الموافقة العاجلة للعبور إلى غزة وتقديم الدعم المباشر والتضامن لموظفي الوكالة واللاجئين الفلسطينيين".

وشدد مفوض عام "أونروا" على أن أولوية الوكالة في غزة هي "دعم حماية المدنيين من خلال مساعدة العائلات التي لجأت إلى مدارس الأونروا".

ولفت أن الوكالة ستطلق هذا الأسبوع نداءً عاجلا لتغطية احتياجاتها الإنسانية الإضافية في غزة والضفة الغربية، وكذلك الاحتياجات الناتجة عن الوضع الطارئ، داعيا إلى "وقف فوري للقتال" في القطاع.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها شرطة إسرائيل ومستوطنوها في مدينة القدس المحتلة، خاصة المسجد الأقصى وحي "الشيخ جراح"، في محاولة لإخلاء 12 منزلاً فلسطينيًا وتسليمها لمستوطنين.

وازداد الوضع توترا في 10 مايو/أيار الجاري بشن إسرائيل عدوانا بالمقاتلات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر حتى فجر الأربعاء عن استشهاد 219 شهيدا، بينهم 63 طفلا و36 سيّدة، بجانب أكثر من 1500 جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

فيما استشهد 27 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأُصيب قرابة 7 آلاف في الضفة الغربية، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي يستخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الفلسطينيين.