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إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من زيارة بيت لحم في أعياد الميلاد

إسرائيل تمنع مسيحيي غزة من زيارة بيت لحم في أعياد الميلاد
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