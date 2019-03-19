إسرائيل تنظر بعين من القلق لسلاح بحري مصري جديد

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تنظر بقلق بالغ لاستلام مصر غواصتين حربيتين من ألمانيا، لأن ذلك سيشكل تحديا جديا للجيش الإسرائيلي في المستقبل.

ووفقا لتقرير نشره راديو الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، فإن الغواصات الألمانية الجديدة المباعة لمصر ستتحدى البحرية الإسرائيلية في المستقبل وتؤدي لاختلال في الميزان العسكري.

وهاجم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي أشكنازي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقال إن هذا الأمر خطير جدا ويضر بأمن إسرائيل، وسيؤدي إلى إحباط التفوق الإسرائيلي في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن كل هذا يتم من وراء ظهر مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وسيتم تشكيل لجنة تحقيق تتعمق في ما يبدو أنه أخطر فضيحة فساد في تاريخ الدولة، حيث لم يتدخل رئيس الوزراء الإسرائيلي لإيقاف صفقة الغواصات لمصر.

وتسلمت مصر قبل عامين غواصتين من ألمانيا من طراز "تايب 209"، في إطار صفقة تعاقدت عليها مع برلين تشمل 4 غواصات حديثة.