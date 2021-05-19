"إسرائيل" تواصل عدوانها على غزة ووقف إطلاق النار لا يزال بعيد المنال

شنت إسرائيل ضربات جوية على قطاع غزة وواصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ عبر الحدود، دون أن تظهر اليوم الأربعاء إشارات مؤكدة على أي وقف وشيك لإطلاق النار برغم دعوات دولية إلى وقف القتال المستمر منذ أكثر من أسبوع.

وقال زعماء إسرائيل إنهم ماضون قدما في هجوم على حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي، لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي أقر بأنه في ظل احتواء ترسانة الجماعتين في غزة على ما يقدر باثني عشر ألف صاروخ وقذيفة هاون “فلا يزال لديهما ما يكفي من الصواريخ لإطلاقها”.

وقالت الشرطة إن عاملين من تايلاند قُتلا وأصيب سبعة أشخاص في ضربة صاروخية على مزرعة إسرائيلية على الجانب الآخر من حدود غزة مباشرة. وأعلنت حماس، التي تحكم القطاع، والجهاد الإسلامي مسؤوليتهما عن الهجوم.

وأطلقت فصائل المقاومة أيضا صواريخ في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيث دوّت أصوات صفارات الإنذار في مدينة أسدود الساحلية، إلى الجنوب من تل أبيب، وفي مناطق أقرب إلى حدود غزة. ولم ترد أنباء عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وقال مسؤولون طبيون في غزة إن 217 فلسطينيا استُشهدوا، منهم 63 طفلا، كما أصيب أكثر من 1400 منذ أن بدأ العدوان في العاشر من مايو/ أيار. وتقول السلطات الإسرائيلية إن 12 قتلوا في إسرائيل منهم طفلان.

وقالت إسرائيل إن طائراتها هاجمت منازل تخص العديد من أعضاء حماس، وكانت تستخدم كمراكز للقيادة أو لتخزين الأسلحة. وقال شهود إن المدفعية الإسرائيلية قصفت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء أهدافا في جنوب القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 450 مبنى في قطاع غزة، منها ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، دمرت أو لحقت بها أضرار كبيرة منذ بدء الصراع. ولجأ نحو 48 ألفاً من بين 52 ألفاً من النازحين، إلى 58 مدرسة تديرها الأمم المتحدة.

وقالت إسرائيل إن أكثر من 3450 صاروخا أطلق عليها من غزة، بعضها أسقطه نظام القبة الحديدية الدفاعي وبعضها لم يتجاوز الحدود.

وذكرت أنها قتلت حوالي 160 مسلحا.

وبدأت حماس في إطلاق الصواريخ قبل حوالي تسعة أيام ردا على ما قالت إنها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين مارستها إسرائيل في القدس خلال شهر رمضان.

وهذا أعنف صراع بين إسرائيل وحماس منذ سنوات، ويختلف عن صراعات غزة السابقة في أنه ساعد في تأجيج العنف في مدن إسرائيلية بين العرب واليهود.

الدبلوماسية

دعت فرنسا يوم الثلاثاء إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بشأن العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، وذلك في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون إن الولايات المتحدة أبلغت المجلس بأن “بيانا عاما في هذا الوقت” لن يساعد في تهدئة الأزمة.

وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين يوم الثلاثاء: “هدفنا هو الوصول إلى نهاية هذا الصراع. سنعكف على تقييم النهج الصحيح يوما بيوم. لا يزال نهجنا في الوقت الحالي هو المناقشات الهادئة والمكثفة وراء الكواليس”.

وكثف وسطاء من مصر والأمم المتحدة كذلك الجهود الدبلوماسية وستعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا لبحث العنف غدا الخميس.

ودعت ألمانيا إلى وقف إطلاق النار وعرضت المزيد من المساعدات لدعم الفلسطينيين قبل محادثات طارئة للاتحاد الأوروبي.

واندلعت الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة أيضا، حيث قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص فلسطينيا حاول مهاجمتها ببندقية وعبوة ناسفة بدائية الصنع.

وذكر مسؤولو الصحة أن فلسطينيا آخر قتل برصاص القوات الإسرائيلية في احتجاج بالضفة الغربية. وقال الجيش إن جنوده تعرضوا لإطلاق نار مما أدى إلى إصابة اثنين منهم وإنهم ردوا بإطلاق الرصاص.

وزاد التوتر في الضفة الغربية بسبب قصف غزة واشتباكات في شهر رمضان بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين بالمسجد الأقصى ودعوى قضائية رفعها مستوطنون إسرائيليون لطرد سكان فلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وذكر تلفزيون إسرائيلي نقلا عن مصادر فلسطينية لم يسمها أن مصر اقترحت عبر “قنوات سرية” وقف القتال بين إسرائيل وغزة صباح الخميس.

وأصدر عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، المقيم في قطر، بيانا أمس الثلاثاء يقول إن التقارير عن موافقة الحركة على وقف إطلاق النار يوم الخميس غير صحيحة.

وقال: “لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار. نؤكد أن الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة، ومطالب شعبنا واضحة ومعروفة”.

وقال نتنياهو على تويتر يوم الثلاثاء، إن هجمات إسرائيل ستستمر “مهما استغرق الأمر لاستعادة الهدوء” من أجل جميع المواطنين الإسرائيليين.

وأضاف أن ضربات إسرائيل “أعادت حماس سنوات طويلة للوراء”، وهو ما فسره بعض المعلقين الإخباريين الإسرائيليين على أنه توطئة محتملة لوقف إطلاق النار في الأيام المقبلة عندما يستطيع إعلان النصر.

لكن عاموس يدلين، وهو رئيس سابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، قال إن الصورة أكثر تعقيدا، مستشهدا بالاضطرابات الأهلية في إسرائيل واحتجاجات الفلسطينيين المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة وصواريخ أُطلقت من لبنان.

وأضاف يدلين لتلفزيون القناة 12 الإسرائيلية: “ما يحدث في الضفة الغربية وربما مع حزب الله ومواطني إسرائيل العرب يمثل مكمن فوز (حماس).. لكنها خسرت في اللعبة العسكرية”. (رويترز)