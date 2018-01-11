إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

مستوطنة في الضفة الغربية

اعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما أعلنت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

وقالت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية إن الوحدات السكنية البالغ عددها 1122 وتمت الموافقة عليها الاربعاء اصبحت في مراحل مختلفة من الإجراءات.

فقد حصلت 325 وحدة على موافقة نهائية وهذا يعني أن اشغال البناء ستبدأ عاجلا أو آجلا، بينما اعطيت 770 وحدة اخرى الموافقة الاولية.

واضافت المنظمة أن إسرائيل وافقت في 2017 على بناء 6072 وحدة سكنية وهو العدد الأكبر منذ 2013. وفي 2016 تمت الموافقة على بناء 2629 وحدة.

وبعد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما التي انتقدت علنا الاستيطان، التزمت إدارة ترامب التي تولت مهامها في كانون الثاني/ يناير 2017 الصمت في هذا الشأن.

وتعتبر الأمم المتحدة والأسرة الدولية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعية.