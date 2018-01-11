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إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة

إسرائيل توافق على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة
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