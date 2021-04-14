إسرائيل توافق على تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه

يعد الاردن من الدول الثلاث الأكثر افتقارا الى المياه في العالم.

قالت وزارة المياه الاردنية الأربعاء إن اسرائيل وافقت على طلب الاردن تزويده بكميات اضافية من المياه، مع توقع مواجهة المملكة ازمة مياه صيفا لضعف الموسم المطري هذا العام.

وقال الناطق بإسم الوزارة عمر سلامة لوكالة فرانس إن "الموسم المطري هذا العام ضعيف جدا ولم يصل 63% من المعدل السنوي".

واضاف "طلبنا من إسرائيل كمية إضافية من المياه بحدود 8 ملايين متر مكعب ووافقت، وهذا حقنا بموجب معاهدة السلام وحصل في سنوات سابقة".

ووفقا للصحافة الاسرائيلية تدفع عمان ثمن المياه الاضافية بما يعادل 40 سنتا للمتر المكعب.

تحتاج المملكة سنويا الى قرابة 1,3 مليار متر مكعب من المياه للاستخدامات المختلفة.

واشار سلامة الى أنه "موسم صعب وسيشهد نقصا في تزويد المياه لمناطق المملكة بحوالى 10 الى 15 مليون مكعب".

وأوضح انه "بموجب معاهدة السلام تزودنا إسرائيل بنحو 55 مليون متر مكعب، وعادة في السنوات الصعبة نطلب كميات إضافية تزودنا بها".

من جهته، أكد مصدر اسرائيلي لفرانس برس موافقة اسرائيل على تزويد الاردن بكميات مياه إضافية، لكنه اعطى أرقاما مختلفة.

وقال المصدر إن اسرائيل تزود الاردن ب65 مليون متر مكعب سنويا، ستضاف اليها ثلاثة ملايين متر مكعب هذا العام ولمرة واحدة.

ووقعت المملكة عام 1994 معاهدة سلام مع اسرائيل انهت رسميا عقودا من حالة الحرب بين البلدين.

ويعد الاردن من الدول الثلاث الأكثر افتقارا الى المياه في العالم.

ووفقا للصحافة الاسرائيلية كان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أخر الموافقة على تزويد الاردن بالمياه الاضافية التي طلبها، وذلك بعد تأخير الاردن منحه الاذن لطائرته لعبور اجواء المملكة في زيارة مهمة كانت مقررة الى الامارات قبيل الانتخابات الأخيرة.