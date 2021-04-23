إسرائيل تُسلم جثمان طفل فلسطيني لذويه بعد احتجازه 3 سنوات

سلمت السلطات الإسرائيلية، الخميس، جثمان طفل فلسطيني استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، في 29 أبريل/نيسان 2018.

وكان جثمان الطفل يوسف أبو جزر (16 عاما لحظة استشهاده) قد وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز) شمالي القطاع بعد 3 أعوام من الاحتجاز الإسرائيلي.

من جانبها، عبرت والدة الشهيد أبو جزر عن شعورها بالامتنان بعد سنوات من غياب جثمان ابنها الذي سيوارى الثرى في قطاع غزة لنتمكن من زيارته وقتما نشاء على حد قولها.

وقالت: “أخيراً بعد 3 أعوام من الاحتجاز لدى الاحتلال الإسرائيلي عاد ابني الشهيد”.

بدوره، أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، الخميس، في بيان له، بأنه استلم جثمان أبو جزر عبر حاجز بيت حانون، بحضور كل من محامي المركز ووالدته.

وقال المركز إن الطفل أبو جزر استشهد في 29 أبريل/نيسان 2018 جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال المتمركزين بالقرب من السياج الفاصل شرق محافظة رفح أثناء اقترابه من السياج الفاصل، خلال مشاركته في مظاهرات “العودة وكسر الحصار السلمية”على حدود غزة.

وبحسب توثيق المركز ، فإن إسرائيل احتجزت منذ 30 مارس/آذار 2018 جثامين 22 فلسطينيا، من بينهم 5 أطفال، نجح المركز في استرداد جثامين 3 أطفال منهم.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.

جدير بالذكر أن مسيرات “العودة وكسر الحصار السلمية” التي انطلقت للتنديد بالحصار المفروض على قطاع غزة، بتاريخ 30 مارس/آذار 2018، واستمرت على مدار واحدٍ وعشرين شهرا. ( الأناضول)