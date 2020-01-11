إسرائيل تُغرق أراضي زراعية شرقي غزة

تتسبب هذه السياسة الاسرائيلية الممنهجة في تكبّد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة.

قالت وزارة الزراعة في قطاع غزة السبت، إن إسرائيل فتحت سدود تجمّع مياه الأمطار باتجاه أراضٍ زراعية فلسطينية واقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وأضافت الوزارة، في تصريح: “من جديد، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمّد على فتح سدود تجمّع مياه الأمطار على أراضي المزارعين شرق حيّ الشُّجاعية، شرقي قطاع غزة“.

وبيّنت أن “فتح قنوات تجمّع الأمطار أدت إلى إغراق ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر)، مزروعة بالمحاصيل المختلفة كالقمح والشعير والملفوف والبازيلاء والزهرة”.

وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة تكبّد المزارعين الفلسطينيين خسائر فادحة.

ووفق الوزارة، فإن الجانب الإسرائيلي يتعمّد كل عام فتح قنوات تجمّع المياه، لإغراق الأراضي الزراعية، دون سابق إنذار.

والأحد الماضي، أغرق الجانب الإسرائيلي مئات الدونمات الزراعية بعد أن فتح قنوات تجمّع المياه، باتجاه الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وتقيم إسرائيل عدة سدود لتجميع مياه الأمطار، والاستفادة منها، لكنها تقدم على فتح السدود حينما تتكدس كميات كبيرة من المياه.