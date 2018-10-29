إسرائيل شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية

ارشيف

قال مسؤول إسرائيلي رفيع الاثنين إن إسرائيل شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط طائرة استطلاع روسية بطريق الخطأ الشهر الماضي.

وأسقطت نيران سورية مضادة للطائرات الطائرة الروسية في 17 من سبتمبر أيلول، بعدما هاجمت طائرات إسرائيلية ما يشتبه بكونها شحنة أسلحة إيرانية إلى سوريا. وسبب الحادث خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وموسكو التي حملت إسرائيل المسؤولية عن الواقعة.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "قوات الدفاع الإسرائيلية نفذت هجمات في سوريا، بما في ذلك بعد إسقاط الطائرة الروسية. التنسيق العسكري مع الروس مستمر كما كان عليه في السابق".