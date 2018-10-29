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إسرائيل شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية

إسرائيل شنت هجمات في سوريا بعد إسقاط الطائرة الروسية
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