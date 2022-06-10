إسرائيل كانت قريبة من صفقة تبادل أسرى مع "حماس"

كشف مسؤول سابق في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بأن إسرائيل كانت "قريبة جدا" من صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" لإعادة اسرى إثنين وجثتي عسكريين من قطاع غزة.

وقال المسؤول في حديث لإذاعة "كان" الإسرائيلية: "أعتقد كنا قريبا جدا من الحل بشأن المحتجزين، ولكن لأسباب لا أريد الحديث عنها في هذه اللحظة لم نتمكن من التوصل إلى حل".

واعتبر أن "الجانبين كليهما لم يكونا على استعداد" للتوصل إلى حل، ولكن "كان من الممكن القيام بشيء آخر في محاولة للتوصل إلى الحل". وأضاف أن "الوضع معقد وله العديد من التفاصيل الدقيقة وبالتالي من الصعب التوصل إلى تفاهمات واتفاقات".

ودعا إلى ممارسة ضغط أكثر على حركة "حماس"، معبرا عن أسفه لاختفاء موضوع المحتجزين من النقاش في الفترة الأخيرة.

ويدور الحديث عن المدنيين الإسرائيليين أفيرا مينغيستو وهشام السيد المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة وجثتي الرقيب أورون شاؤول والملازم هادار غولدين اللتين تسعى إسرائيل لاستعادهما.

وكانت "كان" قد كشفت في أبريل الماضي عن اجتماع بين مسؤولين أمنيين عقد في أعقاب جولة جديدة من النزاع بين إسرائيل و"حماس" في أغسطس 2018، لمناقشة موضوع استعادة المحتجزين. وحسب التقرير، هذا كان أقرب ما توصلت إليه الجهود للإفراج عن المحتجزين منذ العملية الإسرائيلية في غزة عام 2014.