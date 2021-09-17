إسرائيل لن نتدخل لوقف شحنات الوقود الإيرانية للبنان

ذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل شنت مئات الهجمات الجوية في سوريا لمنع وصول شحنات أسلحة لحزب الله، ولكن المسؤولين يعربون عن قلقهم من أن استهداف شحنات شحنات الوقود الإيرانية إلى لبنان سوف يُنظر إليه على أنه يلحق ضررا دون داع لمحاولات التعافي الاقتصادي في لبنان.

وأضاف التقرير أن إسرائيل قررت لذلك تجنب التدخل.

وصلت عشرات الشاحنات التي تحمل الديزل الإيراني إلى لبنان أمس الخميس، وهي الأولى في سلسلة شحنات نظمها حزب الله المدعوم من إيران.

وأكد قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد مؤخرا، نائب الأدميرال إيلي شارفيت، هذه السياسة في مقابلة مع وسائل إعلام.

ووصلت ناقلة نفط إيرانية إلى ميناء بانياس السوري يوم الأحد الماضي، حيث تم تفريغ الديزل في مخازن سورية قبل أن يتم نقله برا إلى لبنان بواسطة شاحنات صهريج.

ومرت القافلة المكونة من 60 شاحنة، تحمل كل منها 50 ألف لتر، عبر معبر حدودي غير رسمي في القصير في سوريا. ومن المتوقع أن تصل اليوم الجمعة قافلة أخرى تضم 60 شاحنة صهريج.