إسرائيل وأذربيجان تبدآن عهدا جديدا في العلاقات

البوابه - بدأت "إسرائيل" وأذربيجان عهدًا جديدًا في العلاقات الاستراتيجية، وفقا لوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقال كوهين عبر منصة تويتر عقب اجتماعه مع نظيره الأذربيجاني، جيهون بيراموف: "تحدثنا عن تعزيز العلاقات وتعزيز التعاون في مجالات الأمن والاقتصاد وغيرها"

ووصف كوهين الواقع قائلا: "أنه هد جديد في العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا". شاكرا نظيره الأذربيجاني على حسن الضيافة بعد أن وصل إلى باكو في زيارة استمرت يومين.

والتقى كوهين في وقت سابق خلال زيارته بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. حيث ناقش القضايا الإقليمية الاستراتيجية، وعلى رأس الملفات الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية اعلنت عن فتح سفارة أذربيجان في البلاد في 29 مارس الماضي، حيث تم فتح بعثة دبلوماسية لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين في العام 1991م.