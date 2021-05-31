إسرائيل والإمارات تتفقان على إطلاق برامج لتبادل البعثات الطلابية

اتفقت إسرائيل والإمارات على إطلاق برامج لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم.

وذكر حساب “إسرائيل بالعربية” بموقع ” تويتر” اليوم الإثنين أن ذلك جاء في أول اجتماع بين وزير التعليم الاسرائيلي يؤاف غالانت بسفير الإمارات العربية المتحدة محمد الخاجة.

ووفق الموقع، قال الوزير غالانت “سعدت بلقاء شريك لدولة إسرائيل”.

وكانت الإمارات وإسرائيل وقّعتا معاهدة سلام في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي وبموجبها أسست الدولتان علاقات دبلوماسية بينهما.

ووقع البلدان على عدد من الاتفاقيات الثنائية والمشروعات المشتركة بما في ذلك إعفاء مواطنيهما من الحصول على تأشيرة دخول إلى إسرائيل والإمارات.

(د ب أ)