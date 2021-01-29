إسرائيل والمغرب يشكلان "مجموعات عمل" لتعزيز التعاون

ستشمل اوجه التعاون المنشودة مجالات الاستثمارات والزراعة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة.

أعلنت إسرائيل والمغرب الجمعة، عن تشكيل مجموعات عمل مهمتها الإشراف على إبرام اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، بحسب بيانين منفصلين لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزارة الخارجية المغربية.

وقال مكتب نتنياهو، إنه "متابعة للاتصال الهاتفي الذي أُجري بين رئيس الوزراء نتنياهو، وجلالة الملك المغربي محمد السادس، أُجرِيَ اليوم اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ورئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات".

كانت اسرائيل والمغرب قد اتفقتا في 10 ديسمبر/ كانون الأول بالعام الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في العام 2000.

وأضاف: "اتفق رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي، ووزير الخارجية المغربي على تشكيل مجموعات عمل، ستعمل على التوصل إلى اتفاقيات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة".

وأشار إلى أن فرق العمل، ستجتمع عبر الاتصال المرئي بسبب جائحة كورونا، مضيفا: "لكن في أقرب وقت ممكن، من المأمول خلال فبراير (شباط)، أن يصل وفد مغربي رفيع إلى إسرائيل بهدف اختتام هذا الحوار".

وقال: "كما من المتوقع أن يترأس بن شبات وفدا إسرائيليا سيزور المغرب خلال فبراير".

وأضاف: "بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي، الإمكانات الكبيرة التي تكمن في التعاون بين البلدين، الذي يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب بل المنطقة بأسرها أيضا".

من جانبها، قالت الخارجية المغربية في بيانها، إن الوزير بوريطة بحث مع بن شبات، قضايا ذات اهتمام مشترك.

وذكرت أن المسؤولين اتفقا على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقيات تعاون في العديد من المجالات، ولاسيما الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المجموعات ستجتمع عبر تقنية الفيديو، بسبب قيود كورونا.

ولفتت إلى أن وفدا مغربيا رفيع المستوى سيزور إسرائيل في أقرب الآجال، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقيات، متوقعة أن تتم الزيارة الشهر المقبل.

كما قالت إنه من المتوقع زيارة وفد إسرائيلي برئاسة بن شبات، إلى المغرب خلال فبراير المقبل.

وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول بالعام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في العام 2000.



المزيد من الاخبار على البوابة:

تابعنا على مواقع التواصل :

- الفيس بوك

- تويتر