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إسرائيل وتشاد تستأنفان العلاقات المقطوعة منذ 1972

إسرائيل وتشاد تستأنفان العلاقات المقطوعة منذ 1972
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