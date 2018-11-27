إسرائيل وتشاد تستأنفان العلاقات المقطوعة منذ 1972

الرئيس التشادي إدريس ديبي

قالت إسرائيل يوم الثلاثاء إنها ستستأنف العلاقات مع تشاد بعد قطعها عام 1972 وذلك بعدما قام الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة مفاجئة للقدس الأسبوع الحالي.

وبعد انتهاء الزيارة التي استمرت يومين، قالت إسرائيل في بيان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "سيزور تشاد قريبا وسيعلن مع الرئيس التشادي استئناف العلاقات".

ولم يذكر البيان موعد هذه الزيارة.

وتشاد دولة ذات أغلبية مسلمة. ولا توجد علاقات رسمية بين إسرائيل ومعظم البلدان العربية أو الإسلامية.

وظلت بعض البلدان الأفريقية بمنأى عن إسرائيل منذ احتلالها أراضي فلسطينية في حرب عام 1967 لكن حكومة نتنياهو تسعى لتحسين علاقاتها مع القارة.

كما تقاربت بعض البلدان المسلمة السنية مع إسرائيل في الأعوام القليلة الماضية بسبب مخاوف مشتركة من تصاعد النفوذ الإيراني.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن نتنياهو وديبي اجتمعا في القدس و"ناقشا التهديدات المشتركة ومحاربة الإرهاب" وكذلك التعاون في الزراعة والطاقة الشمسية والأمن المائي والصحة.

ووصف نتيناهو استئناف العلاقات مع تشاد بأنه مثال يظهر قدرة إسرائيل على تحقيق انتصارات دبلوماسية في أفريقيا والشرق الأوسط رغم صراعها مع الفلسطينيين.