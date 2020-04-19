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"إسرائيل".. 171 وفاة بالكورونا والفيروس يتفشى في بلدة عربية

منشور 19 نيسان / أبريل 2020 - 09:10
فيروس كورونا يتفشى بوتائر متصاعدة في بلدة دير الأسد العربية
فيروس كورونا يتفشى بوتائر متصاعدة في بلدة دير الأسد العربية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد بلغت 171 حالة وفاة، بعد تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الوباء صباح اليوم الأحد.

في غضون ذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل خلال آخر 24 ساعة بـ158 حالة جديدة، ووصل إلى 13362

وأكدت الوزارة أن 156 مريضا في حالة خطرة، و109 منهم موضوعون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 3546 شخصا.

ولا يزال فيروس كورونا يتفشى بوتائر متصاعدة في بلدة دير الأسد العربية بشمال إسرائيل، والتي قررت الحكومة أمس فرض إغلاق عام عليها لمدة أسبوع.

وسجلت في هذه البلدة التي يقطنها أكثر من 12 ألف نسمة خلال اليوم الأخير 19 إصابة جديدة بكورونا، وبلغ بذلك العدد الإجمالي 89 حالة إصابة، أي ثاني أكبر معدل إصابات بالنسبة لعدد السكان في البلاد، بعد بلدة بني براك التي يقيم فيها يهود أرثوذوكس.

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