تحقيق يتهم موسكو بإسقاط الطائرة الماليزية بأجواء أوكرانيا

موسكو كانت نفت في العام 2014 مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الماليزية

قال مدعون يحققون في إسقاط الطائرة الماليزية في رحلة رقم إم. إتش17 إن الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا في العام 2014 أطلقته القوات المسلحة الروسية.



وخلال مؤتمر صحفي الخميس، قال رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الوطنية بهولندا فيلبرت بوليسن إن الصاروخ "أطلقته الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات"، مضيفا أن "كل المركبات التي كانت ضمن قافلة تحمل الصاروخ تابعة للقوات المسلحة الروسية".



وكانت روسيا نفت حينها ضلوعها في هذا الحادث. (رويترز)