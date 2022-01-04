إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق أندرو كومو

​قبل ثلاثة أيام من الموعد المقرر لمثوله أمام المحكمة، أسقط الإدعاء العام لمقاطعة ألباني، عاصمة ولاية نيويورك تهم الاعتداء الجنسي ضد الحاكم السابق أندرو كومو.

وقال مكتب المدعي العام ديفيد سواريس الثلاثاء، إن مراجعة شاملة ومستقلة للتحقيق في الادعاءات ضدالحاكم السابق أندرو كومو قد انتهت.

وأفادت وسائل إعلام بأن بريتاني كوميسو المساعدة السابقة لكومو التي تقدمت بشكوى جنائية ضده تضمنت اتهامات بالتحرش الجنسي أسقطت الدعوى.

ويأتي قرار المدعي العام لمقاطعة ألباني قبل 3 أيام من موعد مثول أندرو كومو أمام المحكمة.

وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو استقالته في أغسطس الماضي، عد أيام من توصل تحقيق مستقل إلى تحرشه جنسيا بعدد من النساء.

ووصف كومو، خلال مؤتمر صحفي، التحقيقات بحقه بأنها "ذات دوافع سياسية"، معتبرا أنه يتنحى لأنه "لا يرغب أبدًا في أن يكون غير مجدي بأي شكل من الأشكال".

وكان كومو، 63 عاما، أكد في وقت سابق أنه "لم يلمس أبدا أي شخص بطريقة غير لائقة"، بعد أن خلص التحقيق معه أنه تحرش جنسيًا بالعديد من موظفات حكومة الولاية.