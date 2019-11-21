إسقاط طائرة إيطالية مسيرة غربي ليبيا (شاهد)

أعلنت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود قوات شرق ليبيا، أنها من أسقطت، الأربعاء، طائرة مسيرة إيطالية غربي البلاد.

وطالبت قوات حفتر، من روما توضيح سبب تواجد الطائرة داخل الأجواء الليبية.

جاء ذلك على لسان العميد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، خلال مداخلة هاتفية له الخميس، عبر إحدى القنوات المحلية.

المسماري، قال في مداخلته أن دفاعاتهم الجوية “قصف الطائرة بدون طيار عندما دخلت منطقة عمليات عسكرية معروفة سابقا”.

وتابع “لا نزال في انتظار شرح رسمي من الحكومة الإيطالية حول الطائرة بدون طيار التي دخلت مجالنا الجوي”.

والأربعاء، سقطت طائرة مسيرة دون طيار في منطقة سوق الأحد، شمال غربي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس).

وبينما أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، سقوط طائرة تابعة لقوات حفتر، في مدينة ترهونة، أثناء محاولتها استهداف العاصمة طرابلس، نفت الأخيرة ذلك مؤكدة أنها تابعة للوفاق.

وجرى ذلك قبل ساعات من صدور بيان إيطالي يوضح هوية الطائرة، صدر عن وزارة الدفاع الإيطالية، التي قالت إنها “تابعة لسلاح الجو الإيطالي، من طراز بريداتور”.

والبيان الذي نشر عبر صفحة الوزارة الإيطالية على تويتر، أوضح أن “السلطات في غرب ليبيا (حكومة الوفاق) وافقت على خطة سير الطائرة المسيرة الإيطالية، التي كانت في مهمة مراقبة للحدود البحرية الإيطالية مع ليبيا”.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما مسلحا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، والتي استنفرت قواتها لصد الهجوم. (الأناضول)