إسقاط "طائرة تجسس" اسرائيلية شمالي قطاع غزة

نقلت وكالة انباء "معا" الفلسطينية المستقلة عن مصادر قولها إن مقاومين فلسطينيين تمكنوا مساء الاحد، من إسقاط "طائرة تجسس إسرائيلية" في منطقة حاجز بيت حانون إيرز شمالي قطاع غزة و"نقلها لمكان آمن".

ونشر نشطاء على مواقع التواصل صورا للطائرة.

وفي 18 يناير الحالي قصفت طائرات حربية إسرائيلية منطقة شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية في القطاع إن الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته أغارت على "ورشات لحفر أنفاق" تابعة لحركة "حماس".

وأشار إلى أن الغارات جاءت "ردا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة"، حيث رصد الجيش "إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بالقرب من مدينة أسدود"، مضيفا أن صافرات الإنذار لم تطلق.

وفي 26 يناير، دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي سكان لبنان وقطاع غزة الفلسطيني إلى مغادرة أماكنهم، قائلا إنها "مشبعة بالصواريخ والقذائف، وستغمرها هجمات الجيش الإسرائيلي".فينا

فيما اعتبرت "حركة حماس" الفلسطينية، أن هذه التصريحات حول استهداف المناطق المدنية في أي مواجهة قادمة في قطاع غزة أو لبنان، تعكس منطق " العربدة والبلطجة " الذي تتصرف به إسرائيل.

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