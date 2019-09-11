إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران

أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة نجران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الأربعاء عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي أن “محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل”.

وقال: “يتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية”.

وشدد على “استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”. (د ب أ)